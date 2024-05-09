Küçükçekmece Belediyesi Özel Gereksinimi Olan Çocukları Trafik Eğitim Parkı\'nda Ağırladı

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Küçükçekmece Belediyesi, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 20 özel gereksinimi olan çocuğu parkta misafir etti. Çocuklar, hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan 20 özel gereksinimi olan çocuğu misafir etti. Çocuklar, Halkalı Atakent'te bulunan Çocuk Trafik Parkı'nda hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve çocuklara küçük yaşta trafik bilincini kazandırmak amacıyla çalışmalarını yürüten Trafik Eğitim Parkı, içerisinde engelli parkuru da bulundurması yönüyle İstanbul ilçe belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. Trafik Eğitim Parkı hizmet verdiği 9 yıl boyunca bin 400'e yakın özel gereksinimi olan çocuğa trafik eğitimi verdi.

150 bin öğrenci eğitim gördü

Alanında uzman trafik eğitmenleri tarafından teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği Trafik Eğitim Parkı, yılda 25 bin öğrenciyi misafir ederken, kuruluşundan bu yana ise 150 bine yakın öğrenciye ulaştı. Ayrıca parkın içinde yer alan amfi tiyatro, yürüyüş alanları ve çocuk oyun alanları öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Trafik Eğitim Parkı'na öğrenci toplulukları ve bireysel olarak başvurular kabul ediliyor. İl genelinden parka misafir olmak isteyen okullar hafta içi, bireysel başvuruda bulunmak isteyen kişiler ise Cumartesi günleri misafir ediliyor. Konuyla ilgili randevu ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360 nolu telefonu arayabilirler.

"Trafik eğitim parkına ilçe dışından da yoğun bir ilgi var"

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yöneticisi Melek Bozacıoğlu, "Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumumuzda 5-12 yaş arası çocuklar üst geçit, yaya geçidi, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimlerini alıyor. Ayrıca öğrencilerimize okulda ve evlerinde kullanmaları için trafik konulu boyama kitabı, puzzle ve trafik eğitim kartları gibi eğitici materyaller veriyoruz. Trafik Eğitim Parkı'na ilçe dışından da yoğun bir ilgi var. Bizlerde uygunluk durumumuza göre gelen talepleri değerlendiriyoruz. Birçok ilçe ve ilden park ile ilgili bilgi almak isteyenler, bu projeyi hayata geçirmek isteyenler oluyor" dedi. - İSTANBUL