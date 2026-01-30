Bilimsel desteği sahaya indirecek stratejik iş birliği - Son Dakika
Bilimsel desteği sahaya indirecek stratejik iş birliği

30.01.2026 11:44  Güncelleme: 11:57
Küçükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolünü imzaladı. Protokol, afet yönetimi alanında bilimsel desteği sahaya indirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Küçükçekmece Belediyesinin ev sahipliğinde Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği programı düzenlendi. Belediye Binasında düzenlenen programın sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, "Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği" Protokolünü imzaladı.

Küçükçekmece Belediyesini afetlere karşı sadece müdahale eden değil hazırlayan, yönlendiren ve toplumu dönüştüren bir yapıya taşıması planlanan protokolün imzalandığı programa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve muhtarlar katıldı. Programda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği Protokolü'nün sunumunu gerçekleştirdi.

"Daha hazırlıklı ve dayanıklı bir Küçükçekmece hedefimize önemli katkılar sağlayacak"

Afetlere karşı bilimle hareket etmenin önemini vurgulayan Başkan Çebi, "Kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir iş birliğini başlatmak üzere bir aradayız. Afetler artık yalnızca ihtimal değil, hazırlıklı olmamız gereken bir gerçekliktir. Afet risklerinin giderek arttığı günümüzde, yalnızca müdahale değil hazırlık, eğitim, iletişim, toplumsal farkındalık konularında da kapasitemizi güçlendirmek zorundayız. Üniversitemizin akademik birikimi ile belediyemizin saha deneyimini bir araya getiren bu iş birliği, daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dayanıklı bir Küçükçekmece hedefimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yolda bilimin ışığıyla ilerlemenin büyük bir güç olduğuna inanıyor, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün ilçemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Protokolün halkımıza ve insanlığa katkı sağlayacağına inanıyorum"

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise yaptığı konuşmada, "Küçükçekmece Belediyesi ile çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Her şeyden önce bir bilim insanı olarak üretilen teorik bilgileri uygulama alanı bulduğumuz için de Küçükçekmece Belediyesine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü teoride kalan, uygulanmayan bilgi hiçbir zaman yarar sağlamaz. İmzalayacağımız protokolle özellikle asrın en önemli problemlerinin başında gelen deprem esnasındaki iletişim konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla bu protokolün halkımıza ve insanlığa katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bilimsel desteği sahaya indirecek stratejik iş birliği hedefleniyor

Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında imzalanan Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolü, afet yönetimi alanında belediyenin kurumsal kapasitesini artırmayı, toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi, bilimsel ve akademik desteği sahaya indirmeyi amaçlayan stratejik bir iş birliği modeli olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu iş birliği ile ilçede Afet İletişim Laboratuvarı kurulacak, senaryolar, tatbikatlar, saha uygulamaları ve gönüllü çalışmalar desteklenecek. Podcast, mini belgesel ve farkındalık içerikleri üretilecek. Ortak araştırma projeleri, yarışmalar ve fon başvuruları gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

