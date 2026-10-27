Küçükçekmece’de geleneksel "29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" - Son Dakika
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Küçükçekmece’de geleneksel "29 Ekim Cumhuriyet Koşusu"

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Küçükçekmece’de geleneksel "29 Ekim Cumhuriyet Koşusu"
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Küçükçekmece’de Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

Küçükçekmece'de Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu düzenledi. Küçükçekmece Göl kenarında gerçekleştirilen koşuda; ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan toplam 328 öğrenci mücadele etti. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile düzenlenen koşu; küçük kız, küçük erkek, genç kız, genç erkek, yıldız kız, yıldız erkek olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Kıyasıya mücadele ederek dereceye giren yarışmacılar madalyalarına kavuşurken kupaları ise 29 Ekim resmi töreninde takdim edilecek. Dereceye girenler şöyle:

Küçük Kızlar

1. Ravza Ceylan - TOKİ Avrupa Konutları O.O

2. Berin Akcan - Söğütlüçeşme Ortaokulu

3. Eslem Sel - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Küçük Erkekler

1. Yasin İbrahim Yeni -Tema İstanbul Ortaokulu

2. Mustafa Mert Şahin - 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu

3. Yusuf Ali Çapar - TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1.Rojbin Kurt - Söğütlüçeşme Ortaokulu

2. Selin Şenol - Behiye Selim Pars Ortaokulu

3. Gökse Hatipoğlu- 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1. Mustafa Coşkun - Halkalı Güneş Ortaokulu

2. İlyas B. Sav - Behiye Selim Pars Ortaokulu

3. Berat Karataş - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Genç Kızlar

1. Nisanur Kır - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

2. Elif Şen - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

3. Toprak Güneri - Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1. Arda Çörekçi - Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi

2. Emir Ali Yılmazcan - Şehit Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Mert Ali Kala - Sefaköy Anadolu Lisesi.

Kaynak: İHA
Küçükçekmece29 EkimYerelSon Dakika

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