Küçükçekmece\'de Renkli Graffiti Festivali Coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde düzenlediği Graffiti Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul genelinden 20 graffiti sanatçısının katılımıyla gerçekleşen festival, 2 gün boyunca sanatseverlerin de uğrak noktası oldu.

Festivale katılan 20 sanatçı kendilerine ayrılan tuvallerde özgün tasarımlarını hayata geçirirken, ziyaretçiler de graffiti sanatının oluşum sürecine tanıklık etme fırsatı buldu. Rengarenk bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sanatçıları yalnız bırakmadı. Başkan Çebi'nin eline sprey boya alarak sanatçılara eşlik etmesi de festivalin sembol anlarından biri oldu.

Kemal Çebi: Kentimizin sanat kimliğini güçlendirmeye devam edeceğiz

Sanatçılarla sohbet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, grafitinin desteklenmesini önemsediklerini ifade ederek, " Sokak sanatı olan graffitiyi kent kimliğinin bir parçası olarak görüyorum. Bunun da daha ötesinde gençlere alan açmak ve sanatı görünür kılmak gerekiyor. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimize katılan tüm sanatçılara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçılardan Başkan Çebi'ye teşekkür

Küçükçekmece'nin genç yeteneklerinden graffiti sanatçısı BySeyf, yasal ve desteklenen alanlarda üretim yapmanın kendilerini daha özgür hissettirdiğini ifade ederek, "Küçükçekmece Belediyesi'nin bu sanatı sahiplenmesini çok değerli buluyorum. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

8 yıldır sokak sanatıyla ilgilenen genç sanatçı Selvera ise ilk kez bir belediyenin düzenlediği graffiti festivaline katıldığını söyleyerek, "Resim öğretmeniyim. Genelde realistik portreler çalışıyorum. Hip-hop kültürüne olan ilgim beni graffiti alanına yönlendirdi. İlk kez belediyenin yaptığı böyle bir festivale katılıyorum. Yerel yönetimlerin gençlere böyle bir alan oluşturması çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL