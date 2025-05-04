İstanbul Küçükçekmece açıklarında görüntülenen yunuslar, sergiledikleri hareketlerle adeta görsel şölen sundu.
Küçükçekmece Menekşe açıklarında denize açılan vatandaşlar, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunusların oluşturduğu görsel şölen cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Küçükçekmece'de Yunus Gösterisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?