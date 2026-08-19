Küçükçekmece’de yaya hakkı için sıkı denetim - Son Dakika
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Küçükçekmece’de yaya hakkı için sıkı denetim

Küçükçekmece’de yaya hakkı için sıkı denetim
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Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yaya geçişini engelleyen duba, flama, lastik ve ürünler toplanıyor, kurallara uymayanlara idari işlem uygulanıyor.

Küçükçekmece'de zabıta ekipleri vatandaşların kaldırımları ve yolları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini korumak ve vatandaşların kaldırımları ve yolları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde işgaliye denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde iş yerlerinin önüne konularak yaya geçişini engelleyen duba, flama, lastik, reklam materyalleri ve çeşitli ürünler toplanırken, esnaflar kurallara uyması konusunda uyarılıyor. Vatandaşların, araçlarına park yeri ayırmak amacıyla yol üzerine bıraktığı duba, sandalye, kasa, lastik ve benzeri kamu alanını işgal eden malzemeler de ekipler tarafından kaldırılıyor.

Kurallara uymayanlara idari işlem uygulanıyor

Yaya hareketliliğini olumsuz etkileyen ve özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve özel ihtiyaçlı bireylerin geçişini güçleştiren kaldırım işgallerine karşı esnafı bilgilendiren zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, denetimlerde öncelikle esnafa gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak kaldırım işgalinin sonlandırılmasını istiyor. Yapılan uyarılara rağmen kurallara aykırı şekilde kaldırım işgalini sürdüren işletmeler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de kamusal alanların herkes tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla denetimlerini ilçe genelinde sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece’de yaya hakkı için sıkı denetim - Son Dakika

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