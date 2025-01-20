KUDAKAF'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi - Son Dakika
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KUDAKAF'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi

KUDAKAF\'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) için hazırlık toplantısı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

20.01.2025 16:31
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25) için hazırlık toplantısı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları ve kariyer merkez müdürleri katıldı.

50 Bin Katılımcı ve 400 Firma Bekleniyor

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan KUDAKAF'25'in, öğrencileri sektörle buluşturmak ve kariyer yolculuklarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu, paydaş 9 üniversite öncülüğünde, kamu kurumu ve iş dünyasının destekleriyle dört yıldır Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlenen kariyer fuarlarının, yüzlerce mezun ve öğrencinin işverenlerle buluşarak istihdam edilmesine olanak sağladığını belirtti. Bu yıl 50 bin katılımcı ve 400 firmanın KUDAKAF'25'te yer almasını beklediklerini aktaran Hacımüftüoğlu, fuarın üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğini ve gençlere kariyer planlamaları için büyük bir fırsat sunacağını vurguladı.

Fuar Hazırlıkları Değerlendirildi

Toplantıda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise yaptığı sunumda, fuarın organizasyon süreci ve atılacak adımlarla ilgili yol haritasını paylaştı. Göktaş, fuarın öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerine ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Program, katılımcıların fuara ilişkin değerlendirme ve önerilerinin ardından sona erdi. KUDAKAF'25, 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrenciler ve mezunlarla bir araya getirecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KUDAKAF'25 için paydaş üniversitelerin rektörleri Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi - Son Dakika

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