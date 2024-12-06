Kula Alışveriş Festivali\'nde Yener Çevik Performansı

Yerel

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü rap sanatçısı Yener Çevik sahne aldı. Sahnede yaklaşık 1 saat kalan sanatçı, coşkulu bir performans sergiledi.

Kula Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına özel düzenlenen Kula Alışveriş Festivali etkinlikleri kapsamında Yener Çevik sahne aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Çevik, sevilen şarkılarını seslendirerek Kula halkına unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçının performansı, müzikseverlere hem nostaljik hem de hareketli anlar yaşatarak atmosferi daha da canlandırdı. Kapalı Pazar Yeri'nin açılışıyla birlikte düzenlenen etkinlikler, Kula halkını bir araya getirirken, aynı zamanda ilçenin kültürel zenginliklerini ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkardı. - MANİSA