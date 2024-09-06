Kula\'nın kurtuluş etkinliklerinde unutulmaz bir gece yaşandı

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Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama şenliklerinin üçüncü gününde sahne alan "Perdenin Ardındakiler", izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kula Belediyesi'nin düzenlediği 102. yıl kurtuluş etkinlikleri ve Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen bu anlamlı gecede, grubun sahne enerjisi büyük beğeni topladı. Kula'nın kurtuluşunun anlam ve önemini vurgulayan geceye, gençlerin ve halkın yoğun katılımı damga vurdu. Perdenin Ardındakiler'in performansı, konser alanını bir eğlence merkezine çevirirken, Kula Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, izleyenlerin coşkusuyla doruk noktaya ulaştı. Kula halkı, hem şehrin tarihi onurunu yaşarken hem de müzik dolu bir akşamın keyfini sürdü. Konserin ilerleyen dakikalarında Kula İlçe Emniyet Amirliği tarafından son zamanlarda ilerleyen kadına şiddet olaylarına yönelik açılan "Kadına el kal-ka-maz" pankartı dinleyicilerin de desteğini topladı.

Öte yandan Kula halkı büyük anlara tanık oldu. Oğuzhan Üzer ve Merve Karaduman çifti Perdenin Ardındakiler grubu sahne almadan önce sahnede düzenlenen evlilik teklifi ile bir yuva kurmanın ilk adımını atarken, tüm Kulalılar da bu ana şahit oldu.

Öte yandan Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri yarın, yani 7 Eylül Cumartesi günü İnci Mercan konseri ile devam edecek. - MANİSA