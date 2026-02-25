'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Celal Karatüre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklara ilahi söyledi.
Bu yılda Ramazan ayının gelmesi ile birlikte düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında fenomen Celal Karatüre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. Ekibi ile birlikte söylediği ilahilerle çocukların ilgisini çeken Karatüre, "Kabede Hacılar" ilahisini seslendirdi ve etkinlik alanını gezdi. O anları ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu "Külliye'de Ramazan'ın keyfi bir başka" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Külliye'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?