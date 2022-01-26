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Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor

26.01.2022 15:48
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri Mersin'in kültür varlıklarıyla tanışmaları, kaliteli zaman geçirmeleri, gerek sömestre tatilini gerekse dönem içerisinde boş vakitlerini aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda en verimli ve etkili şekilde geçirmeleri amacıyla...

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri Mersin'in kültür varlıklarıyla tanışmaları, kaliteli zaman geçirmeleri, gerek sömestre tatilini gerekse dönem içerisinde boş vakitlerini aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda en verimli ve etkili şekilde geçirmeleri amacıyla müzeleri, ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmeye davet etti.

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzelerin kültür aktarımındaki payı ve toplum hafızasındaki yerine dikkat çekilerek, müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak yerleşmesi gerektiği belirtildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, bu konuda örnek bir çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, müze kültürünü başta çocuklar ve gençler olmak üzere genişletmek ve sağlam bir müze kültürü oluşturmak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında sosyal beceri, ritim, şiir, iletişim ve ekoloji temalarında oyunlar oynayacak, taş boyama, drama çalışmaları, kilden sikke darbi, ebru sanatı, satranç turnuvaları, masal dinletisi, serbest resim çalışmaları gibi çeşitli etkinlik ve atölyelere katılacak olan çocuklar ve yetişkinler, hem eğlenecek hem de müzelerle birlikte tarihi mekan yerlerini gezme fırsatı yakalayacak.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, müze içerisinde çocuk ve gencin dahil olduğu etkinliklerin, kültür, sanat ve tarihe ait yaşam biçimi, anlayış kazandırma açısından önemine dikkat çekti. Duru, "Çocukları müzeye çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için çocuğun müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi gerekiyor. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden bir şey katma imkanı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. Müzeleri bir saklama yeri olmaktan çıkararak yaşayan ve yaşatan mekanlara dönüştürme yönündeki çalışmalarımız sürüyor. Geleceğin umudu çocuklarımızı, hazırladığımız çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrenmeleri için müzelerimize davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor

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Çocukluk, Mersin, Turizm, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri müzelere çağırıyor - Son Dakika


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