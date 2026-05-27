Kulu\'da Bayram Namazı Kalabalığı

Konya'nın Kulu ilçesinde bayram namazında camiler doldu.

Kulu'da Kurban Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Bayram namazına Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat katılarak vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı. - KONYA