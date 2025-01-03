Kulu\'da Regaib Kandili Coşkusu

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Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Regaib Kandili dolayısıyla Kulu'da başta Merkez Camisi olmak üzere diğer mahallelerdeki camiler cemaatle dolup taştı. Camilerde imamlar ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve vaaz sonrası yapılan dualarla eller semaya açılıp dua edildi. Ardından yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi.

Cami girişinde başta kandil simidi ikramı olmak üzere şekerlemelerin de ikramı yapıldı. - KONYA