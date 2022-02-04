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Kulu'da Regaib Kandilinde vaandaşlar camileri doldurdu - Son Dakika

Kulu'da Regaib Kandilinde vaandaşlar camileri doldurdu

04.02.2022 12:22
Kulu'da Regaib Kandilinde vaandaşlar camileri doldurdu

Konya'nın Kulu ilçesinde mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaib Kandili'nde Kulu'da vatandaşlar, yatsı namazında Kulu Merkez Camii başta olmak üzere Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii, Yeşil Camii ve diğer camileri doldurdu. Kulu Merkez Camii'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaazın ardından eller semaya açılarak dua edildi. Yatsı namazının kılınmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - KONYA

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Regaib Kandili, Halime Hatun, Yeşil Camii, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kulu'da Regaib Kandilinde vaandaşlar camileri doldurdu - Son Dakika


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