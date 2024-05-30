Kulu'dan Dualarla Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Kulu'dan Dualarla Hacı Adayları Uğurlandı

Kulu\'dan Dualarla Hacı Adayları Uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Merkez Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine katılanlar, Kulu Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Aladağ'ın yaptığı dua ile hacı adaylarını dualarla yolcu etti. Toplam 75 hacı adayı, minibüslerle Konya Havaalanı'na hareket etti.

30.05.2024 17:55
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Konya'nın Kulu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Merkez Camii önünde uğurlama töreni yapıldı. Hacı adayları ve yakınları ile cemaatin katıldığı uğurlama töreninde Kulu Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Aladağ'ın yaptığı dua ile eller semaya açıldı. Hacı adayları uğurlamaya gelenlerle helalleştikten sonra kutsal topraklara gitmek üzere minibüslerle Konya Havaalanına hareket etti.

Kulu genelinde toplam 75 hacı adayının Diyanet ve farklı acenteler aracılığıyla kutsal topraklara gideceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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