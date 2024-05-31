Kulu İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kurslarına yıl sonu etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kulu İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kurslarına yıl sonu etkinliği düzenledi

Kulu İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur\'an Kurslarına yıl sonu etkinliği düzenledi

Konya'nın Kulu İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilere yönelik yıl sonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Program, konuşmalar ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

31.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Konya'nın Kulu İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğrenim gören öğrencilere yönelik yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kulu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yıl sonu etkinliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, Kulu İlçe Müftü Vekili İsmail Aladağ'ın konuşması ile devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sergilenmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.

Etkinliğe, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Öner Kızılaslan, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kulu İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kurslarına yıl sonu etkinliği düzenledi - Son Dakika

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