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Kumluca'da En Süslü Deve Yarışması ve Folklorik Deve Gösterisi - Son Dakika
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Kumluca'da En Süslü Deve Yarışması ve Folklorik Deve Gösterisi

Kumluca Belediyesi, Yörüklük geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlediği Kumluca Folklorik Deve Gösterisi kapsamında En Süslü Deve Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Yarışmada, deve sahipleri çeşitli süsler takarak develerini jüri üyelerine beğendirmeye çalışacak. Dereceye giren en süslü develerin sahiplerine plaket takdim edilecek. Ayrıca, gösteriye katılan develer arasında güreşler düzenlenecek. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, tüm halkı ve Türkiye'yi bu etkinliklere davet etti.

Kumluca\'da En Süslü Deve Yarışması ve Folklorik Deve Gösterisi
23.01.2024 - 12:09,
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Kumluca Belediyesi, ilçede Yörüklük geleneğinin yaşatılması hedefiyle düzenlediği Kumluca Folklorik Deve Gösterisi kapsamında En Süslü Deve Yarışması'na da ev sahipliği yapacak.

En Süslü Deve Yarışması 26 Ocak günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Yarışmada deve sahipleri, develerini Jüri üyelerine beğendirmek için çeşitli süsler takarak hazırlayacaklar. Dereceye giren en süslü develerin sahiplerine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket takdim edecek. Yarışmadan sonra saat 15.00'te kortej yürüyüşü düzenlenecek.

28 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Toptaş Arena'da Kumluca Folklorik Deve Gösterisi gerçekleştirilecek. Bölgenin en eski kültürel geleneklerinden biri olan ve kendine özgü kuralları olan güreşlere her yıl, ülkenin farklı bölgelerinden gelen develer katılıyor.

Başkan Köleoğlu, "Yörükler hayvanseverdir. Evdeki çocuğuna nasıl gözü gibi bakıyorsa hayvanları da öyle koruyan insanlardır. Biz geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Kumlucamızda cuma günü Cumhuriyet Meydanımızda En Süslü Deve Yarışması düzenleyeceğiz ardından pazar günü Toptaş Arena'da gerçekleştireceğimiz Akdeniz'deki en büyük Folklorik Deve Gösterisine tüm halkımızı ve Türkiye'yi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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