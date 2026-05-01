Kumluca'da şehit ve gaziler için vefa gecesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Şehitlerimize ve Gazilerimize Vefa Gecesi/Kur'an Ziyafeti" programı düzenlendi.

Kumluca İlçe Müftülüğü tarafından Atatürk Stadı'nda "Şehitlerimize ve Gazilerimize Vefa Gecesi/Kur'an Ziyafeti" etkinliği düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Bedir Aydın, "Bu gece ruhlarımızın gıdası olan ilahi kelamı bizlere okuyacak olan kıymetli hocalarıma, programımızın sponsoru olan Durdaşlar ailesine, programımızın hazırlanmasında emeği geçen görünmez kahramanlara, bu güzel mekanı hizmetimize sunan kıymetli Belediye Başkanımız Mesut Avcıoğlu ile ekibine ve uzak yakın demeden programımıza teşrif eden bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kur'an'ın bereketinin üzerimizde olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Programda şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Hafız ve kasidehanlar Aziz Mahmut Hardal, Alpcan Çelik ve Mustafa Alphayta ile sazende ekibi Yaşar Talha Özkan, Şaban Keşkeş ve Murat Şahin tarafından icra edilen tilavet, ilahi ve kasideler, programa katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda protokol üyeleri, gecede emeği geçen Kumluca Müftüsü Bedir Aydın ve din görevlilerine plaket takdim etti.

Programa Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, kamu kurum ve kuruluşları daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 15:03:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.