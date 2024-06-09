Kumluca Hali'nde korkutan yangın - Son Dakika
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Kumluca Hali'nde korkutan yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangında sebze ve meyve kasalarının olduğu ardiye yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

09.06.2024 17:30
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Kumluca Hali'nde korkutan yangın

Yangında ardiyedeki plastik kasalar yandı gökyüzü siyah dumanla kaplandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangında sebze ve meyve kasalarının olduğu ardiye yandı.

Bugün saat 16.15'te Kumluca Sebze ve Meyve Toptancı Hali 127 No'lu ardiyede meydana gelen yangında plastik kasalar yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aramasının ardından, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Henüz nedeni belli olmayan yangın hakkında soruşturma, Kumluca ilçe Emniyet Ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumluca Hali'nde korkutan yangın - Son Dakika

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