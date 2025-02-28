Kumluca İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kumluca İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Kumluca İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından inşaatına başlanan Kumluca İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi ve yerel yöneticiler katıldı. İnşaatın 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

28.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:55
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapımına başlanan Kumluca İl Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihkam Bölüm Komutanlığı tarafından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığını mevcut binasını daha güvenli ve sağlıklı ortama taşımak amacıyla başlatılan yeni Jandarma binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. İnşaat Tim Komutanı Jandarma Yarbay Hakan Ertuğ, Vali Hulusi Şahin'e inşaat çalışmaları ve yeni yapılacak binanın özellikleri hakkında bilgi verdi.

İnşaat 7 ayda bitirilecek

İnşaatta çalışan personel, kullanılan kepçe, kamyonların Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olduğunu belirten Jandarma Yarbay Hakan Ertuğ, "İnşaat kazı çalışmalarımız 25 Ocak'ta başladı. Yeni karakol binamız 27 dönümlük alanda 3 katlı bina olarak yapılacak. İnşaat çalışmalarımız tamamen Jandarma Genel Komutanlığı İstihkam Bölüm Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Bu şekilde çalışmaları deprem bölgesinde, doğu ve güneydoğu bölgesindeki üst karakollarımızda gerçekleştirdik. Bu inşaat çalışmalarımızda bugün itibarı ile 25 personelimiz çalışıyor. Gerektiği zaman bu sayı 80'e kadar çıkartılacak. Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Binamızı yaklaşık 7 ay içinde çevre düzenlemesi ile birlikte teslim edeceğiz" dedi. Bilgilendirmenin ardından Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın yaptığı duanın ardından, Vali Hulusi Şahin butona basarak teleme ilk betonu attı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumluca İl Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika

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