Kur\'an Hatmeden Öğrencilere Hatim Cemiyeti

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 20 öğrenci için cemiyet düzenlendi.

Karesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Camii'nde 2 yıl boyunca hem yaz döneminde hem kış aylarında "Camide Kur'an Öğretimi Programı"na devam eden 20 öğrenci, hocaları Adem Özdemir ve görevlisi Muhammed Ali Acar rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrencilerin bu başarısı, düzenlenen özel bir hatim cemiyeti ile taçlandırıldı.

Cemiyete Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, kurum temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla manevi bir atmosferde geçti.

Programda konuşan Balıkesir İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Sözlerin tükendiği yer demek herhalde doğru olsa gerek. Rabbim yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sağlık ve afiyet lütfeylesin. Gönüllerini, zihinlerini her türlü kirlilikten muhafaza eylesin. Rabbim Kur'an'ın nuruyla, şifasıyla, hidayetiyle gönüllerini ve zihinlerini doldursun. Rabbim bu güzel mabette bizleri bir araya getirdiği gibi, cennetinde de bir araya getirsin, cemalini seyretmeyi lütfeylesin. Gençlerimizi, siz değerli ailelerini ve öğreticilerimiz Adem hocayı ve Muhammed Ali hocayı tebrik ediyorum. Rabbim nesillerimizi Kur'an'ın rehberliğinden ayırmasın" dedi.

Programın sonunda, yaz tatili boyunca namazlarını camide kılan öğrenciler için hazırlanan hediyelerin takdim töreni gerçekleştirildi. 20 den fazla öğrenciye hayırseverlerin desteği ile temin edilen bisiklet, scooter, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi.

Program, cami çıkışında cemaate ve katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.