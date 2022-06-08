Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, çektiği videoyla özür diledi: Kur'an olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, çektiği videoyla özür diledi: Kur'an olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım

08.06.2022 21:17

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı görüntüler büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile özür diledi. Görüntülerde eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması büyük tepki çekti. Olaya karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildi.

VİDEO ÇEKİP KENDİNİ SAVUNDU

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek kendini savundu.

"KUR'AN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamın aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ınıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, video çekerek kendisini savundu: Ku'ran olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım
YORUMLAR
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kaş'ta sahile vuran yunus telef oldu Kaş'ta sahile vuran yunus telef oldu
Kaynak: İHA

Antalya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, çektiği videoyla özür diledi: Kur'an olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım - Son Dakika

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