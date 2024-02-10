Kur\'an-ın Mucizeleri Konferansları İzmir\'de Büyük İlgi Gördü

Kur'an-a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Kur'an-ın Mucizeleri" temalı konferans serisinin ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. Karagöz, etkinliklerin İzmir genelindeki imam hatip liselerinde büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandığını belirterek, bu projenin gençlerin manevi ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendikleri "Kur'an-ın Mucizeleri" temalı konferansları değerlendiren Kur'an-a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, "Bu hafta boyunca Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz konferanslarımız, bize gençlerimizin Kur'an-ın bilgeliğine ve mucizelerine olan ilgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Araştırmacı yazarımız Abdullah Peköz'ün sunumlarıyla, öğrencilerimiz Kur'an-ın bilimsel doğruları, tarihi gerçekleri ve manevi derinliği hakkında bilgilendirildi. Programlarımız, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda gençlerimizin sorgulayıcı ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi de hedefliyordu" dedi.
Etkinliklerin düzenlenmesindeki ana motivasyonun, genç nesillerin manevi değerlere olan bağlılığını güçlendirmek ve onları toplumsal değerlerle daha yakından tanıştırmak olduğunu ifade eden Karagöz, "Amacımız, gençlerimize Kur'an-ın evrensel mesajlarını aktararak, onların hayat yolculuklarında rehberlik edecek sağlam bir manevi temel oluşturmaktır. Bu, onların hayatlarının her alanında daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacaktır. Bu etkinliklerin sürekliliği, toplumumuzun manevi ve kültürel zenginliğinin korunması ve geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Gençlerimizin bu tür programlara olan ilgisi ve katılımı, geleceğimiz adına umut vericidir" ifadelerini kullandı.
"Toplumumuzda pozitif bir değişim oluşturmayı hedefliyoruz"
Karagöz, "Gelecek programlarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve daha fazla öğrenciye ulaşarak, toplumumuzda pozitif bir değişim oluşturmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İZMİR
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