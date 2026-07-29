Kur\'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hamidiye Kur'an kursu öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Eğitim programında öğrencilere, trafikte temel davranış kuralları, trafik kuralları, trafikte saygı ve hoşgörü ile uyulması gereken temel kurallar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Trafik güvenliği konusunda bilinç oluşturulmasının amaçlandığı eğitimde, öğrencilerin yaya ve yolcu olarak dikkat etmeleri gereken hususlar da örneklerle anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerle çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmasının hedeflendiği etkinlikte, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzer eğitim faaliyetlerinin farklı okullarda ve eğitim kurumlarında da sürdürüleceğini belirtti