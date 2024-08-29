Kuraklık ve tarla faresi çiftçileri zor durumda bıraktı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bu yıl kış aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık, tarım alanlarında tarla faresi popülasyonun da artmasına neden oldu. Ürünlerini tarlada yiyerek zarar veren tarla faresiyle baş edemeyen çiftçiler, hasat maliyetini kurtaramayacağı için tarlada bırakmak zorunda kaldı. Bir çiftçi de tarladaki ürününü eşlerine, dostlarına ücretsiz toplatıp dağıtmaya başladı.

Kurak kış mevsiminin ardından yaz döneminin de çok sıcak ve kurak geçmesi bölge çiftçisini zor durumda bıraktı. Bir yandan yüksek maliyetlerin üstesinden gelmeye çalışan çiftçiler, bir yandan da kuraklık nedeniyle çoğalan ve ekili alanlara zarar veren tarla faresi ve domuzlarla mücadele etmeye çalışıyor. Ekili alanlarda sayıları oldukça fazla tarla faresiyle karşılaştıklarını belirten çiftçiler, sayılarının her geçen gün arttığını, ilaçla mücadeleden de sonuç alamadıklarını söylediler.

"Daha önce mahsullerimizde görmüştük arpada, buğdayda, şimdi de sebzelerimize başladı"

Yozgatlı çiftçilerden Sümmani Akgül, farenin tarım ürünlerine çok ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Önceki yıllarda yoktu böyle bir şey, kuraklıktan dolayı kar yağışı olmadı, kış geçmedi, fare yaygınlaştı, çoğaldı. Hem de sürü sürü. Daha önce mahsullerimizde görmüştük, arpada, buğdayda, şimdi de sebzelerimize başladı. Domates hasadı yapamıyor vatandaş, köylülerimiz. İyi kötü herkesin köylü olduğu için kendine göre bir bahçesi var. 25 dönüm kavun ektim bir kısmını fareden bir kısmı da kuraklıktan yok oldu, şimdi kısacası hasat yapmıyoruz, eşe dosta dedik, geliyorlar turşuluğunu alıyorlar. Eşe dost faydalandırıyoruz."

"Maliyetine dahi buğdayı satamadık bu sene"

Tarımsal üretimde ciddi sorunların bulunduğunu aktaran Sümmani Akgül, tarım politikalarının yanlışlığı yüzünden tarım sektörünün bitme noktasına geldiğini, çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Hasattan umudumuzu kestik ve farenin yaygınlaşması bu gidişle olursa daha çoğalacak. Çünkü birkaç ayda bir üreme yaptığı için çok yavru yaptığı için hala yaygınlaşıyor, git gide artıyor şu anda. Tarımdan beklentimiz yok. Tarımın geleceğini bu mahvetti. Artı ülke olarak da zaten devletimizin tarım politikasındaki yanlışlıkları gördük. Maliyetine dahi buğdayı satamadık bu sene. Kuraklık ayrı bir şey, bir de devletin verdiği fiyatlar ayrı. Enflasyon şartlarında zararına mal sattık. Cenabı Allah vermedi, kuraklık oldu vesaire doğal afetler ayrı bir sorun ama fiyat olarak da zaten beklentinin çok çok altında olduğu, maliyetini bile kurtaramadık, kar etmeyi bırak. Bu benim sözüm değil, devletin de kendi istatistiklerinde belli. Ziraat odalarının, çiftçi kuruluşlarında bütün beyanatlarıyla şu andaki gündemde olan işte protestolarla hepsi ispatlı, benim şahsi bir fikrim, kanaatim değil bu.

"Adamlar pancarda başa çıkamadılar farelerden"

Bu milli servet, bir benim meselem değil. Buna karşı, kuraklığın olduğunu biliyorlar. Kar yağmadı biliyorlar. Fare popülasyonunu biliyorlar. Buna karşı devletin zehirli buğdaylar hazırlayıp çiftçilere, tamam ücretiyle dağıtın ama etkili olacak bir ilaç dağıtsın. Bunu yaygınlaştırsın. Şu anda köyümüzde pancar var. Bizim köyümüzde biraz sulu araziler var. Adamlar pancarda başa çıkamadılar farelerden. Denemediği ilaç çeşitleri kalmadı."