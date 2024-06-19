Kurban Alanlarında Temizlik İşlemleri Başladı

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Kurbanlık alışverişinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kurban alanları da yavaş yavaş boşalıyor. On binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanı bünyesinde barındıran kurban pazarlarında belediyeler de temizlik işlemine başladı.

Sultanbeyli Belediyesi ise kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı temizlik başlattı. 6 bini aşkın kurbanın tamamına yakınının alıcılarla buluşmasıyla çadırların erkenden boşaltılması üzerine Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı ekipler, pazar alanında temizlik için kolları sıvadı. Bir yandan kötü koku yayan atıklar iş makineleriyle kaldırılırken diğer yandan sinek ve haşerelere karşı da ilaçlama ve kireçleme ihmal edilmiyor. Her gün belli saat aralıklarında düzenli olarak pazar alanında ve çevresinde ilaçlama ve kireçleme yapılıyor.

Sultanbeyli Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda işlemlerin büyük ölçüde tamamlanmasıyla temizlik süreci başladı. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı toplam 60 personelle temizlik süreci kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Dört koldan yürütülen temizlik kapsamında; katı atık ve hayvansal atıkların iş makineleriyle toplanması, çadırların sökülmesi, mekanik ve elle süpürme, yıkama ve kimyasal dezenfekte, veteriner hizmetleri tarafından ilaçlama yapılması, sinek ve haşerelere karşı kireçleme işlemleri tüm hızıyla sürüyor." - İSTANBUL