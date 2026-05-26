Bayramı eksik karşılayanlardan duygu dolu ziyaret

26.05.2026 12:32  Güncelleme: 12:52
Kocaeli'de Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve kabir bakımı yaptı. Belediye ekipleri çiçek ve şeker ikramında bulundu.

Kocaeli'de Kurban Bayramı arefesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kocaeli Kent Mezarlığı'na gelerek vefat eden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar, kabirlerin bakımını yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de yoğun geçen ziyaretler öncesinde mezarlıkta kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, mezarlık girişinde kurulan stantlarda yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara dikimleri için çiçek, çocuklara ise şeker ikramında bulunuyor.

"Buruk bir bayram"

Annesinin kabrini ziyarete gelen bir vatandaş, bayramların sevdiklerini kaybedenler için eksik yaşandığını belirterek, "Annemi ziyarete geldim. Buruk bir bayram bu. Üzülüyor insan ama yapacak bir şey yok. Allah'ın emri, takdir-i ilahi. Allah hepsine rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Çocukken bazı şeyleri anlamıyorsun, farkında olamıyorsun ama zaman geçtikçe, yaş aldıkça, babanın, annenin yaşına gelince onları kaybetmenin ne anlama geldiğini çok iyi fark ediyorsun. O yüzden buruk geçiyor. Daha sonra eve gittiğimiz zaman çoluk çocuğumuzla bayramlaştığımızda bir nebze de olsa teselli oluyoruz. Böyle geçiyor işte, buruk geçiyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Nakil Hizmetleri Şefi Murat Zorlu da arefe günü sebebiyle mezarlıkta yaşanan yoğunluğa dikkati çekerek, vatandaşların rahat bir ziyaret gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

Zorlu, vatandaşların acılarını paylaşmak istediklerini ifade ederek, "Bugün arefe günündeyiz. Mezarlığımızda yoğun bir ziyaret var. Ziyaretler öncesinde mezarlığımızı temiz ve düzenli hale getirdik. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlarımızın kabirlere dikebilmesi için çiçekler hazırladık. Burada cenaze yakınlarına çiçeklerimizi dağıtıyoruz, çocuklarımıza da şeker ikram ediyoruz. Bütün hazırlıklarımızı Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamladık. Cenaze yakınları gönül rahatlığıyla, problem yaşamadan ziyaretlerini yapacaklar inşallah" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

