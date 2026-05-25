Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı

Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı
25.05.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi kesim aletlerini bilemek için ustalara akın ediyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'da vatandaşların kurban hazırlıkları hız kazandı. Bıçak, satır ve baltalarını biletmek isteyen vatandaşlar, bileme ustalarının yolunu tuttu.

Kurban kesim ibadetini sorunsuz ve eziyetsiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kesim aletlerini uzman ellerde keskinleştirmek için sıraya girdi. Bolvadin ilçesinde Sektörün deneyimli isimlerinden Habib Akay, bayram öncesi yaşanan tatlı telaşı ve iş yoğunluğunu anlattı.

Bayram öncesi talebe yetişmek için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirten Habib Akay, günlük iş hacimlerinin katlanarak arttığını vurguladı. Akay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimizde gözle görülür bir yoğunluk var. Vatandaşlarımız mağdur olmasın, bayram günü kesim işlemleri rahat geçsin diye ekibimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz. Şu anki tempomuzla günlük ortalama 1500 bıçak ile 600 satır, balta ve bacak bileme işlemi gerçekleştiriyoruz."

"Bileme İşini Son Güne Bırakmayın"

Kurban kesiminde keskin aletlerin kullanılmasının hem dini açıdan (hayvana eziyet etmemek adına) hem de güvenlik açısından kritik olduğunu hatırlatan Akay, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Rastgele, işin ehli olmayan kişilerce yapılan bilemelerin bıçakların yapısını bozduğunu ve kazalara davetiye çıkardığını belirten deneyimli usta, yoğunluğun daha da artacağını öngörerek vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamasını tavsiye etti.

Bileme dükkanlarının önündeki kuyrukların bayram sabahına kadar devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.