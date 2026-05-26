Kurban Bayramı için Şekerci Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı için Şekerci Yoğunluğu

Kurban Bayramı için Şekerci Yoğunluğu
26.05.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki şekerciler, Kurban Bayramı hazırlıkları için yoğun talep görmekte, her bütçeye uygun ürünler sunulmakta.

Kurban Bayramı öncesinde bayram şekerlerini almak isteyen vatandaşlar şekercilerde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de 30 yıldır şekerleme sektöründe bulunan Hamdi Çarşıbaşı, vatandaşların misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için seçici davrandıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız bayram hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bizlerde şekerci olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Son günler biraz daha yoğunluğumuz artacak, hayırlısıyla herkesi bekliyoruz. Şeker, çikolata ve lokum yelpazemiz çok geniş. Vatandaşlarımızın alım gücüne göre her çeşit mevcuttur. Vatandaşlarımız misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Vatandaşlarımız imkanları dahilinde en iyisini almaya çalışıyorlar. Çikolata ve lokumlarımız Kurban Bayramı'nda tercih edilmektedir. Kademe kademe değişiyor gelen misafire göre en iyisini alıyorlar" şeklinde konuştu.

"Her bütçeye uygun çikolata ve lokum mevcut"

Çikolata lokum ve drajenin fiyatlarına değinen Çarşıbaşı, "Fiyatlarımız kalitesine ve mevcuduna göre değişkenlik gösteriyor. Özellikle çocuk şekerleri 200'den 400 TL'ye kadar değişmekte, çikolatalarımız ise Bin TL'den 3 bin TL'ye kadar, lokum gurubumuzda 150 TL'den 800 'TL ye kadar farklı fiyatlarda mevcut. Vatandaşlarımızın tercihine göre, her bütçeye uygun, imkanlar dahilinde çikolata, lokum ve drajelerimiz mevcut. Öncelikle Türk İslam aleminin ve Tüm dünyanın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı için Şekerci Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:36:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı için Şekerci Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.