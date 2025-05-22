Kurban Bayramı'na Hazırlık Bilgileri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı'na Hazırlık Bilgileri

Kurban Bayramı\'na Hazırlık Bilgileri
22.05.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Ünlü, kurban kesim şartları, vekalet ve et dağıtımı hakkında önemli bilgiler verdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban edilecek hayvanın hangi nitelikte olması gerektiği, kurban vekaletinin nasıl verileceği ve kurban eti dağıtımının nasıl olacağı gibi merak edilen soruları İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü yanıtladı. Ünlü, "Kurban nisabına malik olanlar kurban kesebilir. Kurban nisabı 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4,8 gram ederken, 20 ile çarpınca 96 gram altın eder. Kurban kesmenin vacip olabilmesi için, kişinin Müslüman olması, akıllı olması, buluğ çağına girmiş olması, mukim olması ve kurban nisabına malik olması gerekir" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 'kurban edilecek hayvan hangi nitelikte olmalı, kurban vekaleti nasıl olur, kurban eti dağıtımı nasıl olur' gibi merak edilen sorular tekrar akıllara geldi. İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, kurban hakkında merak edilen konularla ilgili bilgi verdi. Osman Ünlü, hanefi mezhebinde kurban kesmenin vacip olduğunu söyleyerek, "Kurban nisabına malik olanlar kurban kesebilir. Kurban nisabı 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4,8 gram ederken, 20 ile çarpınca 96 gram altın eder" dedi.

"96 gram altın veya bunun karşılığı parası olan kişinin zekat vermesi farzdır"

Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: "96 gram altın veya bunun karşılığı parası olan veya ticaret malı olan dinen zengindir, zekat vermesi farzdır. Fakat örneğin 50 gram altını var da kullandığı tüm eşyalarla birlikte 60 gram altın karşılığı çıkan kimsenin kurbanı vacip olur. Erkek veya kadın olması fark etmiyor. Kurban kesmenin vacip olabilmesi için, kişinin Müslüman olması, akıllı olması, buluğ çağına girmiş olması, mukim olması ve kurban nisabına malik olması gerekir."

"Kurban kesimi vekalet yoluyla da halledilebilir"

Kurban kesmek isteyenlerin kendisinin kesmesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığının altını çizen Ünlü, kurban vekaletiyle ilgili şunları söyledi: "Kurban kesimi vekalet yoluyla da halledilebilir. Türkiye'de bulunan bir kişi yurtdışında bile kurban kesebilir. Örneğin Türkiye'de olan birisi Nijerya'da da kurban vekaleti vererek kurban ibadetini yerine getirebilir. Kişi, 'Vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye seni umuma vekil tayin ettim' diyerek kurban vekaleti verebilir. Seferi olan birisine kurban kesmek vacip olmaz ancak keserse de sevap olur, kıymetlidir."

Kesilen kurbanın etine ne yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Ünlü, "3'te birini evimize, 3'te birini komşuya, 3'te birini ise fakirlere vermek gerekiyor. Ancak geçinmekte zorlanan bir aile, zekat vermeye ve kurban kesmeye vacip olsa dahi kurbanı kestikten sonra etini dağıtmayabilir" dedi.

"Koyun, keçi, sığır ve deve hayvanlarından kurban olabilir"

Hangi hayvanlardan kurban olabileceğine de değinen Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı: "Koyun, keçi, sığır ve deve hayvanlarından kurban olabilir. Koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekiyor. Dananın ise 2 yaşını doldurması lazım. Deve de 5 yaşını doldurması gerekiyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Osman Ünlü, Güncel, Kurban, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'na Hazırlık Bilgileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Zorlu Center AVM satılıyor mu Holdingden yeni açıklama var Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Feyza Civelek’e nazar değdi Feyza Civelek'e nazar değdi
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Bir babanın yıkılıp kaldığı an İnsan bu acıya nasıl dayanır Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
İkna çabaları sonuç vermedi 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
14:53
Ege Kökenli’den acı haber
Ege Kökenli'den acı haber
14:49
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
14:39
Pendik’te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Pendik'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
14:37
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
14:37
Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes’a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
14:36
Emma Stone’un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
14:32
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu Zincir markette çekilen görüntüye bakın
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 10:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'na Hazırlık Bilgileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.