Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Kabataş iskelesine gelen çok sayıda vatandaş Adalar vapuruna binmek için uzun kuyruklarda bekledi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kimi vatandaş sahillere kimisi ise turistik mekanları gitmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise bayramın ikinci günü Adalar'a gitmek için iskelelerin yolunu tuttu. Kabataş İskelesi'ne gelen İstanbullular vapura binmek için uzun kuyruklarda bekledi.

Bayramda Adalar'a gezmeye gittiğini söyleyen Ahmet Karakuş, "Gidip gitmeyeceğim belirsiz çünkü çok kalabalık. Çok kalabalık Adalar nasıl kalabalıktır kim bilir. Gidebilirsem Adalar'a gideceğim. Gidip gezmeyi düşünüyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Bayramın 2. gününde Adalar iskelesinin kalabalık olduğunu söyleyen Kadir Fakir, "Denize girip güneşleneceğiz. Şu an çok kalabalık neden olduğunu anlamadım. Çünkü dün kalabalık yoktu. Kalabalık var ama gemiye bineriz" dedi.

Evlilik yıl dönümümü kutlamak için Adalar'a gittiklerini söyleyen Kadir Gürkan, " Büyükada'ya gidiyoruz 2 günlük tatil için. Bu kadar kalabalık olacağını aslında tahmin ediyorduk ama yine de gidiyoruz. Eşimle gidiyoruz evlilik yıl dönümümüz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL