Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kabataş iskelesine gelen çok sayıda vatandaş, Adalar vapuruna binmek için uzun kuyruklarda bekledi. İstanbul'da tatilini geçiren bazı vatandaşlar sahillere veya turistik mekanlara gitmeyi tercih ederken, bazıları ise Adalar'a gitmek için iskelelere akın etti. Adalar iskelesinin kalabalık olduğunu belirten bazı vatandaşlar, denize girmek ve güneşlenmek için Adalar'a gideceklerini söyledi. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için Adalar'a giden bir çift ise kalabalığa rağmen tatillerini sürdüreceklerini ifade etti.

17.06.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Kabataş iskelesine gelen çok sayıda vatandaş Adalar vapuruna binmek için uzun kuyruklarda bekledi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren kimi vatandaş sahillere kimisi ise turistik mekanları gitmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise bayramın ikinci günü Adalar'a gitmek için iskelelerin yolunu tuttu. Kabataş İskelesi'ne gelen İstanbullular vapura binmek için uzun kuyruklarda bekledi.

Bayramda Adalar'a gezmeye gittiğini söyleyen Ahmet Karakuş, "Gidip gitmeyeceğim belirsiz çünkü çok kalabalık. Çok kalabalık Adalar nasıl kalabalıktır kim bilir. Gidebilirsem Adalar'a gideceğim. Gidip gezmeyi düşünüyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Bayramın 2. gününde Adalar iskelesinin kalabalık olduğunu söyleyen Kadir Fakir, "Denize girip güneşleneceğiz. Şu an çok kalabalık neden olduğunu anlamadım. Çünkü dün kalabalık yoktu. Kalabalık var ama gemiye bineriz" dedi.

Evlilik yıl dönümümü kutlamak için Adalar'a gittiklerini söyleyen Kadir Gürkan, " Büyükada'ya gidiyoruz 2 günlük tatil için. Bu kadar kalabalık olacağını aslında tahmin ediyorduk ama yine de gidiyoruz. Eşimle gidiyoruz evlilik yıl dönümümüz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabataş İskelesi, Kurban Bayramı, İstanbul, Kabataş, Adalar, Tatil, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler Kabataş iskelesinde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement