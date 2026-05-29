Kurban Bayramı\'nda Dayanışma Geleneği

29.05.2026 09:54
Ardahan'da köy sakinleri ihtiyaç sahiplerine kurban etleri dağıtarak geleneksel dayanışmayı sürdürdü.

Kurban Bayramı'nda yüzyıllık gelenek yine bozulmadı. Köyde vatandaşlar tarafından toplanan kurban etleri, ihtiyaç sahibi aileler ile kurban kesemeyen vatandaşlara dağıtıldı.

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde yıllardır devam eden gelenek gereği, kurban kesen vatandaşların getirdiği etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu geleneğin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşattığı belirtiliyor.

Köyde başlayan kurban kesimlerinin ardından hazırlanan et paketleri, gönüllüler tarafından tek tek evlere ulaştırılıyor. Özellikle yaşlı, dar gelirli ve yalnız yaşayan vatandaşlar unutulmazken, köy sakinleri her yıl bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Köy muhtarı Nejdet Bilgin, bayramın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, "Kurban ibadetinin en önemli yönlerinden biri paylaşmaktır. Köyümüzde kimsenin bayramda etsiz kalmaması için herkes elinden gelen desteği veriyor" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan yardımlaşmanın hem toplumsal dayanışmayı artırdığını hem de bayram sevincini büyüttüğünü söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

