Kurban Bayramı'nda Erzincan'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar denetimden geçiriliyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Erzincan'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar denetimden geçiriliyor

Kurban Bayramı\'nda Erzincan\'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar denetimden geçiriliyor

Kurban Bayramı öncesinde Erzincan'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar, sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan araçları durdurarak hayvanların belgelerini ve sağlık raporlarını kontrol ediyor.

03.06.2024 09:33
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı. Erzincan'dan Kurban Bayramı öncesinde batıdaki illere gönderilen kurbanlıklar, gerekli sağlık ve taşıma koşulları konusunda sıkı denetimden geçiriliyor.

Çeşitli kentlere gönderilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sıkı şekilde denetleniyor. Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis uygulama noktasında canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan ekipler, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup, hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Kurbanlıkların usulüne uygun taşınması gerektiğine belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıklar, Erzincan üzerinden batıya sevk ediliyor. Özellikle Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yapıyoruz. Yol kontrollerinde özellikle hayvan sağlık raporu ile veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat ediyoruz ve kesinlikle olmasını istiyoruz. Bir de hayvan pasaportlarının özellikle her hayvan için hazırlanmış kimlik kartlarının yanında bulundurmalarını kontrol ediyoruz. Arkadaşlarımız, hayvanların refahına uygun şekilde kamyona bindirilmesi, bindirildiği aracın transit araç olduğunu ve kamyonlarında canlı hayvan nakil taşıma belgelerinin olup olmadığını da kontrol ediyor." ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Erzincan'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar denetimden geçiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Erzincan'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar denetimden geçiriliyor - Son Dakika
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