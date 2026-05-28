Kurban Bayramı\'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy\'de vardı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu tarihi seviyelere kadar düşerken, megakentte yoğunluğun yaşandığı tek noktalardan biri Arnavutköy oldu. Kurban kesimi için Arnavutköy ve Çatalca gibi kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca İstanbullunun şehir dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul genelinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu bazı saatlerde yüzde 4 ve yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Bayramın ilk gününde yoğunluğun zaman zaman yüzde 2'ye kadar gerilediği görülmüştü.

Megakentte D-100, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri Arnavutköy oldu.

Kurban kesimi için Arnavutköy, Çatalca ve çevredeki kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte Arnavutköy ilçesinden İstanbul'un diğer ilçelerine bağlantıyı sağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle İstanbul istikametinde tüm şeritlerin araçlarla dolduğu görülürken, Arnavutköy yönüne olan karşı şeritte ise trafiğin tamamen açık olduğu dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL