Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy'de vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy'de vardı

Kurban Bayramı\'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy\'de vardı
28.05.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul genelinde trafik tarihi seviyelere düşerken, kurban kesimi için kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüşü nedeniyle Arnavutköy'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu tarihi seviyelere kadar düşerken, megakentte yoğunluğun yaşandığı tek noktalardan biri Arnavutköy oldu. Kurban kesimi için Arnavutköy ve Çatalca gibi kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca İstanbullunun şehir dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul genelinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu bazı saatlerde yüzde 4 ve yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Bayramın ilk gününde yoğunluğun zaman zaman yüzde 2'ye kadar gerilediği görülmüştü.

Megakentte D-100, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik akıcı şekilde ilerlerken, Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri Arnavutköy oldu.

Kurban kesimi için Arnavutköy, Çatalca ve çevredeki kırsal bölgelere giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte Arnavutköy ilçesinden İstanbul'un diğer ilçelerine bağlantıyı sağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Özellikle İstanbul istikametinde tüm şeritlerin araçlarla dolduğu görülürken, Arnavutköy yönüne olan karşı şeritte ise trafiğin tamamen açık olduğu dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, İstanbul, Trafik, Kurban, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy'de vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:28:14. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda İstanbul boş kaldı, trafik sadece Arnavutköy'de vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.