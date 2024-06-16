Kurban Bayramı'nda İstanbul Yolları Boş Kaldı

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Kurban Bayramı'nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe- Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi. - İSTANBUL