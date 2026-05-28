Kurban Bayramı'nda Kovalamaca: Kaçan Köpek

28.05.2026 10:27
İstanbul Beylikdüzü'nde bir köpek, kaçış anlarıyla ilginç bir kovalama sahnesi oluşturdu.

İstanbul Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçak kurbanlıkların ortalığı birbirine kattığı anlara sahne olmuştu. Beylikdüzü ilçesinde ise kaçak danalar değil sahibinin elinden kaçan bir köpek ortalığı birbirine kattı. Araçlarla kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda yakalanan köpek kendisini yakalayan kadının elini ısırırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kurban Bayramının ilk günü tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da kaçak kurbanlıkların ortalığı dağıttığı anlara sahne oldu. Beylikdüzü'nde ise durum daha farklı bir hal alarak kaçak kurbanlık değil, Toy Poodle cinsi ufak bir köpek ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre küçük bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden koşarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki 3-4 aracın içindeki vatandaşlar köpeği kovalamaya başladı. Birkaç kilometre boyunca kaçan köpek defalarca yakalanmaya çalışsa da tekrar tekrar kaçmayı başardı. En sonunda karşı şeritten gelen ve köpeği görünce fren yapan aracın altına saklandı. Kendisini almaya çalışan kadınında elini ısıran küçük köpek sonunda yakalandı. Kaçak kurbanlık görüntülerini aratmayan kovalamaca anları ise köpeği yakalamaya çalışan bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Beylikdüzü, Hayvanlar, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
