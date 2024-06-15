Kurban Bayramı'nda Osmancık'ta Yoğunluk - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Osmancık'ta Yoğunluk

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar ile E-80, D-100 uluslararası karayolunun Osmancık geçişinde akıcı yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler navigasyon gösterdiği kestirme yolu kullandı. İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan bazı sürücüler kestirme yol olarak Ergenekon Caddesini kullanıyor. Kestirme yolu kullanan sürücüler şehir içinde trafik yoğunluğuna neden olurken uluslararası karayolundaki ışıklı 3 kavşağa takılmadan yollarına devam etti.

15.06.2024 20:13
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar ile E-80, D-100 uluslararası karayolunun Osmancık geçişinde akıcı yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler navigasyon gösterdiği kestirme yolu kullandı.

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar ile oluşan yoğunluk Osmancık'ta Cuma gününden itibaren akıcı bir şekilde devam ediyor. Karayolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde ilerlerken, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilciler Samsun istikametinde yoğunluğa neden oldu.

'Bazı sürücüler kestirme yolu kullanıyor'

İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan bazı sürücüler kestirme yol olarak Ergenekon Caddesini kullanıyor. Navigasyon kullanan sürücüler kestirme yol olarak Asya Dinlenme Tesisleri mevkiinden Ergenekon Caddesi'ne girerek haritada gösterilen güzergah üzerini kullanıyor. Bazı sürücüler E-80, D-100 karayolunda trafik yoğunluğuna takılmamak için kestirme yol olarak Ergenekon Caddesi'ni kullandıklarında Kumbaba Köprüsü üzerinden ilçe merkezine girerek Çorum Caddesi üzerinden D-100 karayoluna yeniden çıkarak yollarına devam etti.

Sadece navigasyon kullanan, yön levhalarına dikkat etmeyen bazı sürücülerin ise araç trafiğine kapalı olan Koyun Baba Köprüsüne yöneldi. Navigasyonun gösterdiği Koyun Baba Köprüsü'nün kapalı olduğunu gören sürücüler ise geri dönüş yaparak yine Kumbaba Köprüsü üzerinden Çorum Caddesine çıktı.

Kestirme yolu kullanan sürücüler şehir içinde trafik yoğunluğuna neden olurken uluslararası karayolundaki ışıklı 3 kavşağa takılmadan yollarına devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Osmancık'ta Yoğunluk - Son Dakika

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