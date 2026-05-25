Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarlarında Yoğunluk

25.05.2026 10:29
Diyarbakır'daki Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi renkli bir hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Canlı Hayvan Borsasında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlık almak için pazarlara akın ederken, alanlarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların satışı yapılıyor.

Kurban Bayramı öncesinde Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Borsasında hareketlilik arttı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkarılırken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için pazarı geziyor. Satıcılar, bayrama günler kala yoğunluğun her geçen gün arttığını belirtirken, özellikle son günlerde pazarda daha büyük bir kalabalık beklediklerini ifade etti. Kurbanlık fiyatlarının hayvanın cinsi, kilosu ve yaşına göre değiştiği pazarda sıkı pazarlıklar da dikkat çekiyor.

Satıcılardan Mehmet Dolaşmış, satışların şuan normal olduğunu, vatandaşların bayramın son veya ilk gününü beklediğini söyledi. Dolaşmış, "Bayramın 1'inci veya 2'inci günü yoğunluk artar. Bayram tatilinin de çok etkisi var. Şuan herkes il dışında bayram yaklaştıkça yoğunluk artacak. Fiyat aralıkları ise 120 bin liradan başlıyor 250 bin liraya kadar gidiyor. Hayvanın yaşına, büyüklüğüne göre değişiyor" dedi.

Bir diğer satıcı Sami Kaya ise 1 tonluk büyükbaş hayvanını sattığını ve satışların iyi olduğunu söyledi. Kaya, "Allah kabul etsin. Bayrama yaklaştıkça satışlar artıyor. Tatilden önce daha iyiydi ama vatandaşlar tatile gittiği için biraz azaldı fakat bayram günü artacak inşallah. Şuan genelde 600 veya 700 kilogram civarındaki hayvanların satışları oluyor. Büyük tonajlı hayvan satışları tek tük oluyor. 1 ton üstü olan hayvanları ailece alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

1 tona yakın kurbanlık tosun alan İsmail Şahin, İslam aleminin bayramını kutladığını aktardı. Şahin, "Tosunumuzu aldık kantarda tartıyoruz şuan. 1 ton üzerinde bir kurbanlık. Allah yolunda kurbanımızı keseceğiz inşallah. Kısmet olursa bayramın 2'nci günü kurbanımızı keseceğiz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Tüm İslam Aleminin bayramını kutluyor ve tüm verilecek olan kurbanların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

