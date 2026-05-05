Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Satışı Uyarısı

05.05.2026 18:30
Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bostancı, hastalıklı ve küpesiz hayvanların alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları hastalıklı, küpesiz ve yaş kriterini taşımayan hayvanların satın alınmaması konusunda uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Kurban Bayramı halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan bir organizasyondur, böylesine karmaşık ve oldukça kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun sağlıklı ve huzur içerisinde geçmesi için ciddi önlemler alınmalıdır. İçinde veteriner hekimlerin görev aldığı kurumlar başta olmak üzere, diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin beraber oluşturacağı politikalarla sağlıklı şekilde yürütülebilir. Büyük önemi bulunan gıda güvenliği, kurbanın kesimi, kesim yerleri, kesecek kişilerin sağlığı, hayvan nakilleri, araçların dezenfeksiyonu çok daha fazla dikkatli ve kurallara tam uyumla yürütmemiz gereken süreç haline gelmiştir" dedi.

"Kurbanlık, satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır"

Kurban hizmetleri süresince kurbanlık hayvan tedarikinde, nakillerinde, satış ve kesim yerlerinde hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk ve aksaklık yaşanmaması için "2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" kapsamında iş ve işlemler yürütüldüğüne dikkat çeken Bostancı, "4 Mayıs tarihinde İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, kurbanlık hayvanların satışına izin verilen yerlerde başlanabilecektir. Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır" diye konuştu.

"Kurbanlık pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı"

Kurbanlıkların gebe olmaması ve büyükbaş hayvanların 2 yaşından, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşından küçük olmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Bostancı, "Hayvanın besi durumu iyi olmalı, yeni doğum yapmış olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız olmamalı, iştahının iyi olması, yem ve suyu yemesi gerekmekte, topallık olmamalıdır. Aşırı zayıf olmamalıdır. Üretimin devamlılığı açısından dişi damızlık hayvan kesimi tercih edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"Küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi, pasaport ve sevk raporlarının bulunması zorunludur"

Büyükbaş hayvanlarda, hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarında bulunduğunu gösteren kulak küpesi, pasaport ve veteriner hekim tarafından muayene edildiğini belgeleyen sevk raporunun bulunması gerektiğinin altını çizen Bostancı, "Küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi, pasaport ve sevk raporlarının bulunması zorunludur. TARIMCEBİMDE uygulaması sayesinde, hayvanın kulak küpe numarası girilerek; ırkı, yaşı, cinsiyeti, sahibi ve uygulanan koruyucu aşılar gibi bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Kulak küpesi bulunmayan hayvanlar kesinlikle satın alınmamalıdır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

