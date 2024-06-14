Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla TEM Otoyolu'nda Yoğun Trafik - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla TEM Otoyolu'nda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından destekleniyor. Yarın trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor. D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı trafik devam ediyor.

14.06.2024 09:23
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yarın trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor. D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı trafik devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla TEM Otoyolu'nda Yoğun Trafik - Son Dakika
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