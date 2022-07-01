Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

Kurban bayramında hayvan sahipleri ve vatandaşların uyması gereken kurallar ve yapılması gereken işlemlerin yer aldığı Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından açıklandı.

Başkan Vekili Subaşı, "Kurban kesim ücretlerinin de yer alan komisyon kararına göre; 1 ile 10 büyükbaş olan yerlerde kesim ücretleri, 500 TL, 11 ile 25 büyükbaş olan yerlerde kesim ücreti bin lira, 26 ile 50 büyükbaş olan yerlere bin 600 TL, 51 ile 100 büyükbaş olan yerlerde 2 bin 500 TL, 100 büyükbaş olan yerlerde ise kesim ücreti 3 bin TL olarak belirlendi" ifadelerine yer verdi.

Komisyon kararlarına göre ayrıca küçükbaş hayvanlar için ise hayvan başına 25 TL olarak belirlendiğini dile getiren Başkan V. Subaşı, "Belediye Başkanlığı'mızca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahane ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin; kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği kurban hizmetleri komisyonundan izin ve yetki almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 1 Temmuz

Müftülüklere toplu kesim izni için son başvuru tarihinin 1 Temmuz Cuma günü olduğunun altını çizen Subaşı, "Kurban Hizmetleri Komisyon kararına göre, toplu kesim yapılması için izin dilekçelerinin 1 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar il ve ilçe müftülüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Komisyonda ayrıca sağlıklı ve güvenli kesim yanı sıra belediye başkanlıkları, emniyet müdürlükleri, müftülükler ve ilgili kurumların almaları gereken tedbirler de kararlaştırıldı" dedi.

Kurban Hizmetleri Komisyon kararlarına göre Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilgili birimler tarafından toplu kesim yapılacak alanlarda denetimlerin yapılacağını ifade eden Subaşı, hayvan pazarlarına küpesiz hayvan giriş çıkış kontrolünün ilgili belediye ve İl -İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılması karara alındığını ekledi. Ayrıca il ve ilçelerde kurban bayramı öncesi ve sonrasında görevli olacak kurumların görev ve yetki alanları belirlendiğe değindi.

Öt yandan Subaşı, kurban hizmetlerinin belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığın oluşmaması için alınan kararların yer aldığı bilgi ilanının belediye başkanlığı kurumsal internet sayfası duyurular kısmında yer aldığını duyurdu. - BİLECİK