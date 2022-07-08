Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

08.07.2022 10:07
Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun oluştuğu kurban pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık konularında uyardı.

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun oluştuğu kurban pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık konularında uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Antalya'da kurulan kurban alım satım yerlerinde geçmiş yıllarda vatandaşların mağdur duruma düşmesine sebep olan olayların işleniş yöntemleri göz önüne alınarak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Faaliyetler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler ile irtibata geçilerek, belediyelerin zabıta müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yapıldı. Kurbanlık hayvan alım satımı için onay verilen Muratpaşa'da Ermenek Mahallesi, Kepez'de Varsak Menderes Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi, Konyaaltı'nda Çakırlar Yolu, Aksu'da Pınarlı Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yerinde bulunan hayvan pazar alanlarında vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlar, öncelikli olarak pandemi süreci ile ilgili maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, parada, çek ve senette sahtecilik konularına dikkat etmeleri, özellikle de döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat etmeleri, alışverişleri genelde nakit olarak yapmaları, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin olduğu, hırsızlık ve yankesicilik, paralarını güvenli yerde taşımaları, alışveriş esnasında paranın tırnakçılık yöntemi ile çalınabileceği hususlarında uyarıldı. Ayrıca detaylı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Emet Termal Resort Otel Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamayı bekliyor Kurban pazarlarında arife yoğunluğu Kurban pazarlarında arife yoğunluğu Amasya Valisi Masatlı, hayvan pazarında incelemede bulundu Amasya Valisi Masatlı, hayvan pazarında incelemede bulundu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Antalya, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement