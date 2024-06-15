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Kurban Bayramı'nın Arefe gününde kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor. Isparta hayvan pazarının en büyük danası olan 'Paşa' 200 bin TL'den alıcı buldu

Kurbanlık almak için Isparta'nın Davraz Mahallesinde bulunan Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle yaptıkları sıkı pazarlığın ardından satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Bu yıl büyükbaş hayvanlar 50 ile 200 bin TL arasında alıcı buldu.

Isparta'nın en büyük kurbanlığı unvanını alan 1 ton ağırlığındaki Paşa isimli dana ise 200 bin TL'den satıldı. Paşayı normal fiyatının çok altında sattığını söyleyen hayvan sahibi Müslüm Ulusoy, "Isparta hayvan pazarının en büyük danası. Sattık ama piyasanın altında oldu. Normalde 230-240 bin TL'ye satmamız gerekiyordu ama 200 bin TL'ye verdik buna da şükür. Pazarın satış durumu geçen yıla göre biraz düşük" dedi.

Hayvan pazarına bir tane ineğini satmak için gelen gelen Hasan Kaçal ise kurban pazarlarında yoğunluğun olduğunu fakat alıcı olmadığını söyleyerek "1 tane kurbanım vardı satmak için getirdim ama şuana kadar alan olmadı. Piyasada şuan satıcı çok fakat alıcı yok. Bu yıla göre geçen yıl satışlar çok iyiydi" şeklinde konuştu. - ISPARTA