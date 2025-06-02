Kurbanlık Alımında Yerel Destek Çağrısı

(MALATYA)- Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, vatandaşlara kurbanlıklarını zincir marketler yerine besicilerdeden almaları çağrısında bulunarak, "Marketler, kurban satışıyla sadece kısa vadeli bir kar amacı gütmektedir. Oysa bu durum, hayvanlarını büyük emeklerle yetiştiren besicilerimizin alın terini hiçe saymaktır. Yerel üreticimizi desteklemek, Malatya'mızın ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak demektir" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, kurbanlık alışverişiyle ilgili açıklama yaptı. Zincir marketlerin, yerel ekonomiye ciddi zarar verdiğini, yerel ekonomiyi sömürmekle kalmayıp inanç değerlerini de sömürdüğünü savunan Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Marketler, kurban satışıyla sadece kısa vadeli bir kar amacı gütmektedir. Oysa bu durum, hayvanlarını büyük emeklerle yetiştiren besicilerimizin alın terini hiçe saymaktır. Yerel üreticimizi desteklemek, Malatya'mızın ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak demektir. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kurbanlık alacak vatandaşlarımızın dini, vicdani ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istiyoruz. Bu sadece kurban kesmek değil, aynı zamanda bir emekle geçinen üreticiyi ayakta tutmak anlamına da gelir. Yerel ekonomiyi korumak hepimizin görevi.

"Kurbanın kesiminden dağıtımına kadar her aşamada bu ibadetin ruhuna uygun hareket etmek gerekir"

Kurban, dini bir vecibedir, bir ibadettir. Bu, marketten yapılan sıradan bir alışveriş değildir. Kurbanlık seçimi ve alımı, belli başlı kuralları olan, özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Bu ibadetin, zincir marketlerdeki reyonlardan, katalog siparişleriyle veya kampanya paketleriyle yerine getirilmesi doğru değildir. Besicilerimiz ve yetiştiricilerimiz, bu konuda bilgi ve deneyim sahibidir. Kurbanın kesiminden dağıtımına kadar her aşamada bu ibadetin ruhuna uygun hareket etmek gerekir. Zincir marketlerdeki satışlar hem ticaret ahlakına hem de ibadet anlayışımıza uygun düşmemektedir."