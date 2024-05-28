Kurbanlık Hayvan Seçiminde Uzmanlardan Uyarı - Son Dakika
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Yerel

Kurbanlık Hayvan Seçiminde Uzmanlardan Uyarı

Kurbanlık Hayvan Seçiminde Uzmanlardan Uyarı

Kars'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlık hayvanı seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarı geldi. Veteriner hekimlerden destek almanın önemi vurgulandı.

28.05.2024 09:29
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Kars'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlık hayvanı seçiminde nelere dikkat edilmesi yönünde uyarı geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşlardan kurbanlık hayvanlarını alırken veteriner hekimlerden destek almaları gerektiğini belirtti. Ödül, Kurban Bayramı'nda sağlıklı hayvanın kesilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Ödül, ateşli, burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kesinlikle kurban kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşların Kurban Bayramı için satın alacağı hayvanda küpe bulunmasının önemli olduğunu ve kurbanın küpesinde bulunan numara ile yaşadığı sağlık problemi ve uygulanan aşı tedavisini ve alacağı hayvan hakkında bilgi edinmek için "Tarım Cebimde" uygulamasını indirmesi gerektiğini ifade eden VHO Başkanı Ercan Ödül, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız yılda bir kez kurban seçimi yaptıkları için uzmanlıkları olmadığından resmi veteriner hekimlerden ve serbest veterinerlerden yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz kurban ibadeti her yıl vatandaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Kurbanda sağlıklı hayvan kesilmesi oldukça önemlidir. Büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar içinde 1 yaşın üstünde ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Cebimde' uygulaması ile vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarının küpe numaraları sorgulayarak, aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler" dedi.

"Kurban seçiminde veteriner hekimlerden destek alınmalı"

Kurban seçiminde resmi ve serbest veteriner hekimlerden vatandaşların destek alması gerektiğini belirten Ödül, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın resmi ve serbest veteriner hakimlerden faydalanması gerektiğini özellikle belirtelim. Sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeyi istiyoruz. Bilindiği üzere kesim sonrasında görülen hastalıklarda olduğu için hem hayvan seçimi, hem kesim esnasında olanlar ve kesim sonrasında muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zaten hayvanların sağlık durumları genel olarak bakıldığında belli oluyor. Hayvanlar canlı görünüşü, bakışları canlı oluşundan ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunda, topallık ve körlük durumu olmadığından hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kurban olarak seçilmemesi özellikle önemlidir" diye konuştu.

Kars'ta hayvanların bin 950 rakımda meralarda otladığını vurgulayan Başkan Ercan Ödül, "Hayvanların meralarda bölgemizde, şu an bulunduğumuz bin 950 rakımda bu bölgedeki meralarda otlayan hayvanlarımızın genellikle sağlık durumları oldukça iyi oluyor. Genel sağlık durumları iyi olan hayvanların kurban olarak seçilmesi hem dinen, hem de vidan açısından uygun olarak belirlenir. Bu yüzden de vatandaşlarımız hayvan seçimlerinde, kesimlerinde ve kesim sonrasında veteriner hekimlerden faydalanmalıdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan uzmanlar, vatandaşların kurbanlık hayvan seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiğini, alacakları hayvanlar hakkındaki genel bilgileri "Tarım Cebimde" uygulamasıyla öğrenebileceklerinin altını çizdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurbanlık Hayvan Seçiminde Uzmanlardan Uyarı - Son Dakika

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