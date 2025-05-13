Küresel Bağımlılık Kongresi İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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Küresel Bağımlılık Kongresi İstanbul'da Toplandı

Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede bütüncül yaklaşımı vurguladı. Teknoloji bağımlılığına dikkat çekti.

13.05.2025 12:52
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen bağımlılık mücadelesinde farkındalık oluşturmak amacıyla 6'ıncı Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresine katıldı. Yılmaz, "Türkiye olarak bağımlılıkla mücadele sadece sağlıkta değil, eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutları ile birlikte ele alan bütüncül yaklaşımla sürdürüyoruz"

Türkiye Yeşilay Cemiyetli ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da "6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi" Bakırköy'de bir otelde düzenlendi. 2 gün boyunca sürecek olan kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde gerçekleştirilecek olan kongrede, davranışsal bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Davranışsal bağımlılığı fark etmek çoğu zaman zordur. Çünkü hayatın olağan akışına gizlidir. Bireyin ruhunu ilişkilerini yaşam kalitesini sessizce ele geçirir. Özellikle teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu dönemde çocuklarımız için çok büyük bir sinsi bir tehdit oluşturur. Üstelik bunu sadece uzmanlar söylemiyor. Sosyal medya şirketlerde dile getiriyor. Bu platformlarda hazırlanan şirket içi raporu ne diyor. Sosyal medya kullanımı negatif, ruhsal etkiyle bağlantılı. Bu etkiler arasında analitik beceri, hafıza oluşumu, empati kaybı yer alıyor. Bu mecranın uykuya işyeri ve okul sorumluluklarına yakınlarla bağların zarar verdiği raporda açıkça ifade ediliyor. Bu durum şunu gösteriyor. Bağımlılık sadece bireyin değil ailenin, toplumun ve geleceğimizin meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Davranışsal bağımlılık dediğimiz konusunda uluslararası böyle bir etkinlik düzenlenmesini anlamlı buluyorum. 5. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin devamı niteliğinde daha geniş perspektifle ele alınan bu kongre alanındaki iş birliğini, yenilikçi politika önerilerini ve bilimsel katkıyı daha da güçlendirecektir. Birçok alanda mücadeleyi sadece ulusal sınırları içinde başarıya ulaştırmak mümkün değil. Özellikle sanal medya da, ulusal düzeyde yaptığınız mücadelede bir ölçüye kadar sonuç veriyor. Ama uluslararası bir iş birliği oluştuğunda bu mücadele daha etkili hale gelecek. Dolayısıyla bu alanda ki tartışmanın sadece ulusal düzeyde kalmaması uluslararası alana taşınması ve zamanla uluslararası mekanizmalara dönüşmesi işbirliklerinin geliştirilmesi çok kıymetli. Günümüzde bağımlılık olgusu yalnızca uyuşturucu, sigara gibi maddeler indirgenemeyecek kadar çok büyük bir yapıya bürünmüş durumdadır. Artık karşımızda fark edilmesi zor ama etkisi güçlü başka bir tablo var. Oda davranışsal bağımlılıklardır. Davranışsal bağımlılık dediğimiz şey, sosyal medya, dijital oyunlar, çevrimiçi alışveriş, kumar veya ekran başında geçirilen gibi davranışların kişinin kendi kontrolünden çıkması ve bu istemese de bu davranışları sürdürmesidir. Gündelik hayatımıza internete bağlı akıllı telefonlar ve tabletler yoluyla sürekli uyaranlara maruz kaldığımız bir gerçekliktir. Bu durum bireylerin odaklanma becerileri zayıflatmakta sosyal ilişkilerde kopukluklar yol açmakta ve insanlara bağımlılığa daha açık hale getirmektedir. Kumar, bilgisayar oyunları ve sosyal medyanın kontrolsüz gibi kullanımı gibi alışkanlıklar özellikle gençlerimi çocuklarımızı sessizce etkisi altına almaktadır. Türkiye olarak bağımlılıkla mücadele sadece sağlık değil, eğitim, toplum ve dijital yaşam boyutları ile birlikte ele alan bütüncül yaklaşımla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece madde bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyi de devlet politikası haline getirmiş durumdayız. Sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduk. Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek ilave olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İç ve dış finansal hareketleri kontrol edebilirsek, sanal kumarı daha etkili durdurabiliriz. Aksi halde birini kapatıyorsunuz, diğeri açılıyor. Burada MASAK'ın yapacağı çok önemli. Buradaki iş birliği çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, istanbul, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küresel Bağımlılık Kongresi İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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