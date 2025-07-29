Kurs Öğrencilerinden Filistin\'e Destek

Soma İlçe Müftülüğüne bağlı Hatice Hatun Erkam 4-6 Yaş ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ile velileri tarafından Filistin'deki mazlumlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan 34 bin TL'lik nakdi yardım, kurs yöneticileri tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şube Başkanı Hasan Hüseyin Kılınçal'a teslim etti.

Kurs öğrencileri ve ailelerinin gönüllü katkılarıyla toplam 34 bin TL nakdi yardım toplandı. Toplanan yardım, kurs yöneticileri tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şube Başkanı Hasan Hüseyin Kılınçal'a teslim edildi.

Kurs öğrencileri ve velileri tarafından gerçekleştirilen bağış, hem öğrencilerde küçük yaşta yardım bilincinin gelişmesine katkı sağladı hem de Filistin halkına moral oldu. Yardıma katkı sunan tüm öğrenci ve velilere teşekkür eden yetkililer, "Allah hepsinden razı olsun" dedi. - MANİSA