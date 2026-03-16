Kurs Öğrencilerinden Gazze\'ye Yardım

Korkuteli Müftülüğüne bağlı Dürdane Önal Hafızlık Kız Kur'an Kursu A sınıfı öğrencileri, harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.

Kur'an Kursu Öğreticisi Şule Yıldız ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelen Dürdane Önal Hafızlık Kız Kur'an Kursu A sınıfı öğrencileri, topladıkları yardımı İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz'a teslim etti. Öğrencilere teşekkür eden Müftü Kızmaz, "Bu örnek davranışınız ve duyarlılığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kardeşlerimiz zor şartlarda yaşarken duyarsız kalamayız. Emanetleriniz inşallah yerine ulaştırılacaktır" dedi. - ANTALYA