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Kurşunlu Camii'nde şehitler için mevlid okutuldu - Son Dakika
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Kurşunlu Camii'nde şehitler için mevlid okutuldu

Eskişehir'de Odunpazarı İlçesi Kurşunlu Camii'nde birçok motorsiket ve araba derneği bir araya gelerek şehitleri anmak ve onlar için dua etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutuldu ve Türk bayrağı açılarak şehitlerin isimleri okundu. Ayrıca, cami cemaati ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Kurşunlu Camii\'nde şehitler için mevlid okutuldu
30.12.2023 - 15:11,
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Eskişehir'de Odunpazarı İlçesi Kurşunlu Camii'nde birçok motorsiket ve araba derneği bir araya gelerek şehitleri andı ve onlar için dua okudu.

Motoshow Türkiye Derneği, 222 Eskişehir Motorsiklet Derneği, Şimşekler Motorsiklet Grubu, Autoshow 26 Otomobil Sporları Kulübü ve Turkcopper'ın katılımlarıyla kalabalık bir ekip tarafından, Kurşunlu Camii'nde Pençe-Kilit operasyonunda geçtiğimiz haftasonu şehit olan 12 askerin ve bütün şehit olan askerlerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazına müteakiben de cami cemaati ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Mevlid-i Şerif'in ardından Türk bayrağı açılarak Pençe-Kilit harekatında şehit olan askerlerin isimleri okundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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