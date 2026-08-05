Kurtalan’da kavurucu sıcakta çalışan belediye ekiplerine çocuklardan soğuk su ikramı - Son Dakika
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Kurtalan’da kavurucu sıcakta çalışan belediye ekiplerine çocuklardan soğuk su ikramı

Kurtalan’da kavurucu sıcakta çalışan belediye ekiplerine çocuklardan soğuk su ikramı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45 derece sıcakta asfalt çalışan belediye ekiplerine iki çocuk soğuk su ikram etti. Çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kavurucu sıcak altında asfalt serim çalışması yürüten belediye ekipleri, iki çocuğun anlamlı jestiyle duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında çalışan işçilere soğuk su ikram eden çocuklar takdir topladı.

Yaz mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği ilçede, belediye ekipleri asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sıcak hava altında yoğun mesai harcayan işçilerin yanına gelen iki çocuk, ellerindeki buz gibi su şişelerini çalışanlara ikram etti.

İkram karşısında duygulanan belediye ekipleri, çocuklara teşekkür ederek bu anlamlı davranışın kendilerine moral verdiğini ifade etti.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar da çocukların duyarlılığını takdir ederek, "Büyüklerin bile zaman zaman aklına gelmeyen bu ince düşünceyi çocuklar gösterdi. Bu davranış herkese örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Kurtalan'da açık alanda görev yapan çalışanlar için bu tür anlamlı davranışların hem moral kaynağı olduğu hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kurtalan, Çocuk, Siirt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtalan’da kavurucu sıcakta çalışan belediye ekiplerine çocuklardan soğuk su ikramı - Son Dakika

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